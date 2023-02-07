Кадыров назвал болтунами тех, кто сообщил о его поездке на Мальдивы Кадыров опроверг сообщения о дистанционной работе на Мальдивах и ОАЭ

Фото: chechnya.gov.ru

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг сообщения о том, что он давно дистанционно работает из других стран и не появляется в республике. В своем Telegram-канале он опубликовал видеозапись, где на фоне рабочего кабинета опровергает слухи и заверяет, что никуда не выезжает.

Я ни разу за последнее время никуда не выехал. Я нахожусь дома. У меня нет самолетов, у меня нет вертолетов, у меня есть только машина. Оставьте нас в покое. <...> Есть такие болтуны, которые болтают, но факт есть факт, — заявил Кадыров.

В подписи к видеоматериалу политик отметил, что эти фейки подняли ему настроение на целый день, а СМИ, опубликовавшие их, потеряют доверие аудитории.

Официально заявляю: на Мальдивах никогда не был и даже не знаю, где они находятся. Не в наших правилах управлять регионом издалека. Авторы этого фейка сами подписали себе приговор: доверия к ним у аудитории теперь уже не будет, — написал Кадыров.

Ряд Telegram-каналов сообщал, будто Кадыров руководит регионами с Мальдив и из ОАЭ, а местный телеканал в Чечне не показывает его или показывает заранее отснятые записи.

Ранее Кадыров прокомментировал скандал с очередным назначением родственника на должность в руководстве субъекта. Племянник главы Чечни 26-летний Хамзат Кадыров получил пост министра имущественных и земельных отношений региона. Кадыров заявил, что назначает на различные должности в республике тех, кому доверяет.