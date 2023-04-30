Кадыров выстрелил из новейшей снайперской винтовки Кадырову презентовали снайперскую винтовку, разработанную Российским университетом спецназа

Фото: Таисия Боршигова/ТАСС

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров испытал новейшую снайперскую винтовку, разработанную чеченскими инструкторами Российского университета спецназа совместно с компанией Bespoke Gun. В ходе презентации руководителя региона сопровождал член ЛДПР Виктор Бут, передает ТАСС.

Наши ребята во главе с самым лучшим снайпером в мире разработали высокоточное оружие. У нас также будет сборка бронированных автомобилей. В дальнейшем мы планируем развиваться, чтобы обеспечить спокойствие и безопасность как в регионе, так и в государстве, — сказал Кадыров.

Производители оружия передали в учебный центр университета 17 высокоточных стрелковых комплексов, включая новую модель. Ее будут производить под совместным логотипом Российского университета спецназа и Bespoke Gun.

Осенью прошлого года Кадыров сообщил о подготовке к отправке в зону спецоперации на Украине партии бронемашин, оснащенных пулеметами Дегтярева. Глава Чечни разместил кадры, на которых видно, как он садится на место пулеметчика и осматривает транспортное средство и его боевой арсенал. Кадыров оценил эти бронемашины как очень надежные и добавил, что «стрелять по врагу из них одно удовольствие».