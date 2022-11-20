«Стрелять по врагу одно удовольствие»: Кадыров оценил бронемашины для СВО Кадыров протестировал в качестве пулеметчика бронемашину для СВО

Фото: Министерство обороны РФ

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о подготовке к отправке в зону спецоперации на Украине партии бронемашин, оснащенных пулеметами Дегтярёва. В своем Telegram-канале он разместил кадры, на которых видно, как он садится на место пулеметчика и осматривает транспортное средство и его боевой арсенал. Кадыров оценил эти бронемашины как очень надежные, и добавил, что «стрелять по врагу из них одно удовольствие».

Оснащенная пулеметами Дегтярёва спецтехника представляет собой мощную угрозу для пехоты противника. Я протестировал место пулеметчика, оборудованное с соблюдением всех стандартов безопасности, осмотрел пулемет. Стрелять из него по врагу одно удовольствие, — написал Кадыров.

Глава Чечни добавил, что среди бронемашин есть два автомобиля «БОРЗ». По его словам, они меньших размеров, однако более маневренные и высокопроходимые. В том числе они привлекают свое внимание агрессивным видом и надежностью конструкций.

Ранее Кадыров заявил, что возмездие за убийство российских пленных военными Украины не заставит себя долго ждать. Для наказания виновных будет сделано все возможное, пообещал глава Чечни.