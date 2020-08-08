К председателю райсуда Волгограда приехали силовики из Москвы для ОРД

https://static.news.ru/photo/a3673a30-da5f-11ea-9d2b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Адвокат председателя районного суда Волгограда Анастасия Селиванова опровергла задержание её доверительнцы Юлиия Добрыниной. Защитник сообщила, что имели место «определённые оперативно-разыскные мероприятия», которые проводились сотрудниками спецслужб «из Москвы».

Ранее Life сообщал, что Добрынину задержали в ресторане с поличным по делу о взятке в размере 25 миллионов рублей. По словам адвоката, речи о взятке не идёт. Стражи порядка изъяли у неё «2,5 миллиона рублей, связанных с гражданско-правовыми отношениями». Селиванова в беседе с ТАСС также сообщила, что уголовное дело в отношении судьи не возбуждалось. Кроме того, по словам адвоката, ресторан «Фасоль», в котором якобы и задержали Добрынину с поличным, не работает.

Юрист отметила, что в данный момент проводится доследственная проверка, в рамках которой и проходили оперативно-разыскные мероприятия.

Ранее NEWS.ru писал, что депутат сельской думы в Волгоградской области устроил стрельбу по работникам агрофирмы в поле и наехал на автомобиле на одного из них. Нападение произошло на фоне конфликта народного избранника со своими родственниками по поводу этого земельного участка. Парламентария задержали. Теперь его действия будет оценивать Следственный комитет.