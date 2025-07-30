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30 июля 2025 в 10:47

«К этому готовились»: физик назвал ожидаемым землетрясение на Камчатке

Физик Тихоцкий заявил, что землетрясение на Камчатке ждали последние 30 лет

На Камчатке спасатели и пожарные МЧС России обследуют здания после сильного землетрясения На Камчатке спасатели и пожарные МЧС России обследуют здания после сильного землетрясения Фото: t.me/mchs_official*

Землетрясение, обрушившееся на Камчатский край, было ожидаемым, рассказал директор Института физики Земли имени О. Ю. Шмидта РАН Сергей Тихоцкий. По его словам, которые приводит ТАСС, ученые, специальные службы и местные власти готовились к данному событию последние 30 лет. В частности, в регионе укреплялись здания.

Это событие было самым ожидаемым в последние 30 лет. Дело в том, что у нас был долгосрочный прогноз, что сильное событие в данном районе обязательно произойдет, и Камчатка к этому готовилась, проводились мероприятия по укреплению зданий, целая программа была разработана, — сказал Тихоцкий.

Цунами обрушилось на Елизовский район Камчатки утром 30 июля. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов отметил, что прошедшее землетрясение стало сильнейшим за последнее десятилетие. Местные жители также засняли на камеру момент подземных толчков и их последствия.

Детский сад № 15 в Петропавловске-Камчатском, который пострадал от мощного землетрясения
Детский сад № 15 в Петропавловске-Камчатском, который пострадал от мощного землетрясения
Фото: МЧС РФ
Детский сад № 15 в Петропавловске-Камчатском, который пострадал от мощного землетрясения
Детский сад № 15 в Петропавловске-Камчатском, который пострадал от мощного землетрясения
Фото: МЧС РФ
Детский сад № 15 в Петропавловске-Камчатском, который пострадал от мощного землетрясения
Детский сад № 15 в Петропавловске-Камчатском, который пострадал от мощного землетрясения
Фото: МЧС РФ
Детский сад № 15 в Петропавловске-Камчатском, который пострадал от мощного землетрясения
Детский сад № 15 в Петропавловске-Камчатском, который пострадал от мощного землетрясения
Фото: МЧС РФ
Детский сад № 15 в Петропавловске-Камчатском, который пострадал от мощного землетрясения
Детский сад № 15 в Петропавловске-Камчатском, который пострадал от мощного землетрясения
Фото: МЧС РФ
Детский сад № 15 в Петропавловске-Камчатском, который пострадал от мощного землетрясения
Детский сад № 15 в Петропавловске-Камчатском, который пострадал от мощного землетрясения
Фото: МЧС РФ
Детский сад № 15 в Петропавловске-Камчатском, который пострадал от мощного землетрясения
Детский сад № 15 в Петропавловске-Камчатском, который пострадал от мощного землетрясения
Фото: МЧС РФ
Фасад дома на ул. Ленинской в Петропавловске-Камчатском после землетрясения
Фасад дома на ул. Ленинской в Петропавловске-Камчатском после землетрясения
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Фасад дома на ул. Ленинской в Петропавловске-Камчатском после землетрясения
Фасад дома на ул. Ленинской в Петропавловске-Камчатском после землетрясения
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Пробки на заправке начались в Петропавловске-Камчатском после землетрясения
Пробки на заправке начались в Петропавловске-Камчатском после землетрясения
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Сильные толчки привели к повреждению печных труб и вентиляции зданий в городе Северо-Курильске на острове Парамушир (Курильские острова, Сахалинская область)
Сильные толчки привели к повреждению печных труб и вентиляции зданий в городе Северо-Курильске на острове Парамушир (Курильские острова, Сахалинская область)
Фото: МЧС РФ
Сильные толчки привели к повреждению печных труб и вентиляции зданий в городе Северо-Курильске на острове Парамушир (Курильские острова, Сахалинская область)
Сильные толчки привели к повреждению печных труб и вентиляции зданий в городе Северо-Курильске на острове Парамушир (Курильские острова, Сахалинская область)
Фото: МЧС РФ
Сильные толчки привели к повреждению печных труб и вентиляции зданий в городе Северо-Курильске на острове Парамушир (Курильские острова, Сахалинская область)
Сильные толчки привели к повреждению печных труб и вентиляции зданий в городе Северо-Курильске на острове Парамушир (Курильские острова, Сахалинская область)
Фото: МЧС РФ
Люди укрываются от цунами на возвышенности в Северо-Курильске Сахалинской области, Россия, 30 июля 2025 год, Северо-Курильск
Люди укрываются от цунами на возвышенности в Северо-Курильске Сахалинской области, Россия, 30 июля 2025 год, Северо-Курильск
Фото: Chen Chang/XinHua/Global Look Press
Последствия землетрясения в Северо-Курильске
Последствия землетрясения в Северо-Курильске
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Последствия землетрясения в Северо-Курильске
Последствия землетрясения в Северо-Курильске
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Последствия землетрясения в Северо-Курильске
Последствия землетрясения в Северо-Курильске
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Последствия землетрясения в Северо-Курильске
Последствия землетрясения в Северо-Курильске
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Последствия землетрясения в Северо-Курильске
Последствия землетрясения в Северо-Курильске
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Последствия землетрясения в Северо-Курильске
Последствия землетрясения в Северо-Курильске
Фото: Стрингер/NEWS.ru

Ранее сейсмолог Рубен Татевосян заявил, что Петропавловск-Камчатский избежал масштабных разрушений при мощном землетрясении магнитудой 8,7, поскольку очаг располагался далеко от города. Кроме того, по его словам, очаг проходил параллельно береговой линии.

Камчатка
Камчатский край
землетрясения
подземные толчки
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