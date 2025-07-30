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30 июля 2025 в 10:40

Назван фактор, который спас Камчатку от катастрофических разрушений

Сейсмолог Татевосян: очаг землетрясения располагался далеко от Камчатки

На Камчатке спасатели и пожарные МЧС России обследуют здания после сильного землетрясения На Камчатке спасатели и пожарные МЧС России обследуют здания после сильного землетрясения Фото: t.me/mchs_official*

Петропавловск-Камчатский избежал масштабных разрушений при мощном землетрясении магнитудой 8,7, так как очаг располагался далеко от города, заявил NEWS.ru сейсмолог Рубен Татевосян. Кроме того, по его словам, очаг проходил параллельно береговой линии.

Относительно слабые, неразрушительные последствия для Петропавловска-Камчатского объясняются тем, что довольно большое расстояние до города — свыше 150 км, 160 км, в таком духе. Очаг располагался параллельно береговой линии Камчатки, а не в сторону города, что тоже не привело к сильным разрушениям, — сказал Татевосян.

Он уточнил, что магнитуда камчатского землетрясения сопоставима с катаклизмом в Турции, где погибли десятки тысяч человек. При этом, по словам сейсмолога, в этот раз очаг был не на поверхности, а подземные толчки спровоцировали цунами.

Мощное землетрясение произошло в Северо-Курильске утром 30 июля. Магнитуда, по разным оценкам, достигла 8,7. Местные власти объявили угрозу цунами и начали эвакуацию населения. По данным регионального центра «Южно-Сахалинск», подземные толчки ощущались в городе с силой пять-шесть баллов.

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