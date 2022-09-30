Избившего подростков жителя Приморья из полиции отправили в психбольницу

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Во Владивостоке пьяный мужчина избил двух подростков в колледже. После этого он попал в полицию, а затем его направили в психиатрическую больницу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя управления МВД РФ по Приморскому краю.

Как рассказали в ведомстве, местная жительница сообщила о том, что в колледж парикмахерских искусств пришел неизвестный мужчина, который стал ломать мебель и угрожать присутствующим. Правоохранители установили, что мужчина живет в квартире над колледжем. Он находился в состоянии алкогольного опьянения и у него возник конфликт с подростками, который перерос в драку.

Мужчина нанес телесные повреждения двум несовершеннолетним и повредил имущество в приемной учебного заведения <...>. Работники частного охранного предприятия задержали правонарушителя и передали полицейским, — рассказал собеседник агентства.

Он также добавил, в полицейском участке мужчина продолжал вести себя агрессивно, в связи с чем его передали бригаде психиатрической помощи для госпитализации.

Избитые подростки направлены на судебно-медицинскую экспертизу. При этом в колледже отказались ответить на вопросы агентства о том, как посторонний смог войти в учебное заведение и сообщили об отсутствии на рабочем месте директора учебного заведения.

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