Избиение пенсионерами водителя в Новосибирске попало на видео Пенсионеры в Новосибирске избили водителя арматурой и костылем

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Двое пенсионеров в Новосибирске вмешались в драку водителей во дворе дома на улице Чемской, пожилая женщина при этом использовала костыль, затем к ней присоединился мужчина, вооруженный арматурой, сообщает «Сиб.фм». Видеозапись происшествия опубликовала в соцсети девушка-очевидец.

На кадрах видно, как пенсионеры вмешиваются в потасовку, ударяя палками одного из дерущихся между собой водителей. Как уточняет издание, автор видео не знает, что послужило причиной изначального конфликта. Сообщается, что в потасовке участвовали старшая по дому и ее пожилой родственник.

Как пишет издание, автор видео надеется, что пострадавший молодой человек обратится в правоохранительные органы и использование данного видеоматериала поможет ему в установлении виновников.

Ранее москвичка разгромила ресторан из-за предъявленного счета, который она не желала оплачивать. Уточняется, что девушка начала проявлять агрессию, бросаясь посудой, а после того как сотрудники заведения вызвали полицию, посетительница накинулась с кулаками на них, расцарапав одному из сотрудников правоохранительных органов лицо. Инцидент попал на видео.