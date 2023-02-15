Из новосибирской мэрии после проверки на коррупцию уволились 10 сотрудников

Фото: duma.gov.ru

Сотрудников мэрии Новосибирска проверили на коррупцию, в результате чего 14 чиновников привлекли к ответственности, сообщает «Сиб.фм» со ссылкой на региональную прокуратуру. В ведомстве уточнили, что десять из них уволились до служебных разбирательств. По итогам проверки также был усилен контроль за муниципальными служащими в области соблюдения антикоррупционного законодательства.

Усилен ведомственный контроль за исполнением муниципальными служащими обязанностей, предусмотренных федеральным антикоррупционным законодательством, — пояснили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Проверку мэрии Новосибирска провел прокурор Роман Сивак. Он оценил достоверность данных о доходах и расходах, имуществе муниципальных служащих и членов их семей. Помимо того, он вынес мэру города Анатолию Локтю представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции.

Накануне экс-начальника отдела МВД экономической безопасности и противодействия коррупции в Нерюнгринском районе Якутии обвинили в получении взятки в крупном размере от предпринимателей, продававших контрафактный алкоголь на территории города. Мужчине инкриминировали пять эпизодов преступления.