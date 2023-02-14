Экс-начальник отдела МВД в Якутии попался на крупной взятке

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Экс-начальник отдела МВД экономической безопасности и противодействия коррупции в Нерюнгринском районе Якутии обвиняется в получении взятки в крупном размере, сообщается на сайте региональной прокуратуры. Мужчине инкриминируют пять эпизодов преступления. Дело направлено в суд.

По версии следствия, обвиняемый при посредничестве адвоката и начальника отделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по Нерюнгринскому району получил более 3 млн рублей от предпринимателей, продававших контрафактный алкоголь на территории города Нерюнгри в обмен на общее покровительство.

Суд также рассматривает уголовные дела в отношении адвоката и бывшего начальника отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Нерюнгринскому району.

Сотрудница Роспотребнадзора Надежда Раева ранее рассказала, что потребление контрафактного алкоголя может привести к летальному исходу, причем смертельная доза опасного для жизни напитка невелика. По ее словам, смерть почти неизбежна, если при производстве продукта использовался метиловый спирт, большинство людей умрет всего лишь от дозы в 50 граммов. Если же человек выпьет меньше, то ему все равно грозят серьезные проблемы со здоровьем вплоть до потери зрения, уточнила специалистка.