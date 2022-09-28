Названа смертельная опасность контрафактного алкоголя Роспотребнадзор: употребление нелегального алкоголя может привести к слепоте и смерти

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Потребление контрафактного алкоголя может привести к летальному исходу, причем смертельная доза опасного для жизни напитка невелика, рассказала в беседе с «Радио 1» начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева. По ее словам, смерть почти неизбежна, если при производстве продукта использовался метиловый спирт, большинство людей умрет всего лишь от дозы в 50 гр . Если же человек выпьет меньше, то ему все равно грозят серьезные проблемы со здоровьем вплоть до потери зрения, уточнила специалист.

Если человек употребил меньшее количество, ему грозит серьёзная инвалидизация, вплоть до потери зрения, — сказала Раева.

В контрафактном алкоголе, по словам эксперта, могут также использоваться технические спирты, которые способны вызвать поражение центральной и периферической нервной системы и крайне серьезно воздействовать на печень и почки.

Раева рассказала, что спиртные напитки следует покупать только в легальных торговых точках, а лучше всего — в больших сетевых или специализированных магазинах. В таких местах товары покупают только у проверенных производителей.

Председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин ранее заявил, что необходимо усилить контроль за оборотом этилового спирта и ограничить оптовые закупки исследовательским институтам, ветеринарным станциям и другим организациям. Он отметил, что часть медицинского спирта, который производится для создания лекарств, «утекает в неизвестном направлении», а это создает риск для здоровья людей.