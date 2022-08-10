История о растерзавшем двух человек медведе на Сахалине оказалась фейком

Фото: Armin Weigel/dpa/Global Look Press

Распространяемая в соцсетях и СМИ новость о медведе, жертвами которого на Сахалине якобы стали два человека, представляет собой классический фейк, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального агентства лесного и охотничьего хозяйства. Кроме того, стало известно, что фото женщины, погибшей в результате происшествия, были сделаны в другом регионе несколько лет назад.

По данным специалистов-охотоведов Макаровского, Долинского и Корсаковского районных лесничеств, на территории которых якобы обнаружены растерзанные тела женщины и мужчины, а также ликвидирован хищник, сигналов о подобном происшествии им не поступало, — сообщил представитель пресс-службы.

Ранее в СМИ сообщалось, что бурый медведь загрыз парня и девушку под Озёрском Сахалинской области и два дня питался их телами. Местные жители сообщили, что медведь якобы буквально разорвал людей на части: их тела были сильно изуродованы, тогда как животное впоследствии застрелили егеря. В Министерстве лесного хозяйства Сахалинской области информацию о случившемся не подтвердили.