На Сахалине медведь загрыз двух россиян и несколько дней питался их телами

Фото: David & Micha Sheldon/Global Look Press

Под Озёрском Сахалинской области бурый медведь загрыз парня и девушку и два дня питался их телами. Как сообщает Citysakh.ru, предполагается, что животное напало на них около водоема.

Инцидент произошел в районе реки Игривой Корсаковского района. Местные жители сообщили, что медведь буквально разорвало людей на части — тела были сильна изуродованы.

После случившегося животное застрелили егеря. В Министерстве лесного хозяйства Сахалинской области информацию о случившемся не подтвердили.

Охотники объяснили нападение зверя тем, что хищник в этот период злой и голодный, поскольку на Сахалине аномально поздно сошел снег, что привело к дефициту кормовой базы — травы, ягод, шишек. Кроме того, медведи, как правило, выходят к рекам за добычей, однако в этом году рыбы в водоемах мало, поэтому участились случаи нападения на людей.

Ранее бабушка защитила внучку и отбилась от медведя при помощи лейки. Хищник напал на семью на их собственном участке, когда россиянка поливала растения в саду. Животное пыталось порвать ребенка, однако женщина начала кричать и отбила у него девочку.