Бабушка защитила внучку и отбилась от медведя при помощи лейки

Фото: David & Micha/Global Look Press

Жительница Приморья Елена Косач отбила нападение медведя и спасла свою внучку при помощи лейки. Хищник напал на семью на их собственном участке, когда россиянка поливала растения в саду, передает «360».

Она находилась в рассаднике, в котором поливала. То есть у нее в руках была лейка. Вот ей она и отбивалась от медведя. Потому что он уже непосредственно навалился на ребенка, — рассказала дочь Елены Ксения.

Она уточнила, что на участке в тот момент находилась ее мать Елена, а также племянница и сестра с грудным ребенком. Медведь проник на территорию несмотря на высокий забор и напал на племянницу, начал ее «рвать». Девочка пыталась спастись, но не успела, тогда на помощь кинулась Елена и отбила ребенка у медведя.

На сегодняшний день она проходит лечение на дому. Чувствует себя достаточно неплохо. Но пережитый стресс дает о себе знать, — призналась Ксения.

По информации РИА Новости, напавший оказался годовалым гималайским медведем. Животное нанесло ребенку несколько мелких ран в области шеи и головы. После вмешательства бабушки косолапый сбежал в лес.

Ранее охотовед Валерий Кузенков заявил, что бурые медведи иногда раскапывают могилы и поедают трупы, сейчас они представляют даже большую угрозу, чем волки. Он посоветовал россиянам постоянно шуметь, находясь в лесу: в таком случае зверь почувствует приближение другого существа и уйдёт.