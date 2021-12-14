Россиянам рассказали, как пережить встречу с медведем

Бурые медведи иногда раскапывают могилы и поедают трупы, сейчас они представляют даже большую угрозу чем волки, рассказал охотовед Валерий Кузенков. Он посоветовал россиянам постоянно шуметь, находясь в лесу; в таком случае зверь почувствует приближение другого существа и уйдет, пишут «Невские Новости».

При этом он добавил, что медведь может атаковать и тех кто шумит, в случае, если рядом с ним находятся медвежата или добыча. Также зверь пойдёт в нападение будучи раненым, уточнил Кузенков. По словам охотоведа, единственный надежный шанс пережить прямое столкновение с медведем — стрелять.

Если медведь пойдет в нападение, только стрелять. Никаких других вариантов. Нельзя кричать, убегать, визжать. Если пошел в нападение, только защищаться, если есть чем. Если нет, просто ложиться на землю и закрывать голову руками. Он порвет, потаскать может, были такие случаи, что люди оставались живы. Лезть на деревья, кстати, тоже бессмысленно — медведи по ним отлично лазают, — подчеркнул Кузенков.

Ранее группа браконьеров застрелила в Иркутской области медведицу и трёх медвежат, которые находились в спячке. Процесс расправы над животными злоумышленники сняли на видео. Все мужчины задержаны, им грозит до пяти лет тюрьмы по делу о незаконной охоте.