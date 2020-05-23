Оленеводы не против: историк об объединении Архангельской области и НАО

https://static.news.ru/photo/cb0f24ac-9cf8-11ea-b1cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Исторических противоречий в объединении Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО) нет. Такое мнение высказал председатель общественного совета Межрегионального общественного Ломоносовского фонда Павел Журавлёв.

Он отметил, что это, по сути, будет всё тот регион, к которому привыкли жители.

Для ненцев никакой административной границы между регионами не было и нет. Она для них условна. Оленеводы, занимающиеся исконным видом хозяйства, приходят в северные районы Архангельской области, как приходили их деды и прадеды, — цитирует Журавлёва пресс-служба областного правительства.

Тем не менее, по данным «Интерфакса», против объединения регионов выступила Ассоциация ненецкого народа «Ясавэй».

Идея о слиянии субъектов Федерации была публично озвучена 13 мая. Тогда в Нарьян-Маре врио губернаторов Архангельской области и НАО Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали соответствующий меморандум. До недавнего времени Цыбульский был главой НАО, но возглавил соседний регион после того, как там в отставку ушёл его предшественник Игорь Орлов.

19 мая зампредседателя парламента НАО Матвей Чупров предложил включить в формируемый арктический регион Республику Коми, с которой два субъекта «связаны исторически, географически и инфраструктурно». Однако врио губернатора Коми Владимир Уйба выступил против такой инициативы.

Окончательно решение о слиянии регионов, как заявлено, примут жители на референдуме, который планируется провести в Единый день голосования в сентябре.

Если даже два субъекта Федерации объединят, в России появится один из крупнейших в мире арктических регионов. Как писал NEWS.ru, вдоль его территории пройдёт 10% Северного морского пути.