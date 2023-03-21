Иркутский бизнесмен организовал криптоферму в коровнике

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В Иркутской области возбудили уголовное дело о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием против бизнесмена, который организовал в коровнике криптоферму с 60 машинками для добычи виртуальных денег. В пресс-службе ГУ МВД по региону рассказали «КП — Иркутск», что предприниматель пытался обойти уплату налогов и сэкономить на расходе электричества. Для своих целей 40-летний подозреваемый арендовал в Ангарске крестьянско-фермерское хозяйство.

Общий объем бездоговорного потребления электроэнергии превысил 2,5 млн рублей, — пояснили в ведомстве.

В 2022 году специалисты обнаружили значительный всплеск потребления электроэнергии. Полицейские совместно с бойцами ОМОНа и сотрудниками электросетевой компании на месте крестьянско-фермерского хозяйства обнаружили крупную криптоферму. Все дорогостоящее оборудование, установленное в гараже и загонах, у предпринимателя изъяли.

Правоохранители ранее выявили две незаконные майнинговые фермы на территории психбольницы под Иркутском. Они были подключены к электрическим сетям медучреждения, что могло привести к риску возникновения аварийной ситуации и причинению вреда пациентам. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности.