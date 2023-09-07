Иностранец попытался провезти чучело ястреба через границу в Кингисеппе

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Сотрудники Кингисеппской таможни пресекли попытку вывоза из России чучел птиц. Иностранец пытался провезти их через русско-эстонскую границу, пишет «МК в Ленобласти» со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного таможенного управления. Всего в багаже мужчины обнаружили два чучела — совы и ястреба.

Как уточняет издание, мужчина приехал на таможенный пункт на легковом автомобиле. В багаже таможенники обнаружили две коробки общим весом более 14 кг, в которых находились чучело ястреба, сидящего на ветке, и чучело совы. Иностранец пояснил, что забрал их у таксидермиста и якобы планировал доставить в Эстонию в качестве подарка.

Мужчина не смог предоставить разрешительные документы на провоз чучел. Таможенники направили объекты на экспертизу, чтобы установить реальную рыночную стоимость.

Московские таможенники ранее обнаружили грибы-паразиты общей стоимостью один миллион рублей в посылке из Индии. Посылку отказались выпускать, было принято решение переслать ее обратно отправителю. Отмечается, что он оценил поcылку всего в 200 рупий (236 российских рублей по курсу на 7 сентября), хотя кордицепс китайский является самым дорогим грибом, применяемым в восточной медицине.