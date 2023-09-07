В Москве нашли посылку с грибами-паразитами из Индии на миллион рублей В Москве таможня изъяла посылку из Индии с грибами-паразитами на 1 млн рублей

Фото: Федеральная таможенная служба

Московские таможенники обнаружили грибы-паразиты общей стоимостью один миллион рублей в посылке из Индии, сообщили в Федеральной таможенной службе. Таможенниками принято решение об отказе в выпуске посылки. Товар возвращен отправителю.

Почти 200 г грибов вида Кордицепс китайский обнаружили в посылке из Индии сотрудники Центральной почтовой таможни. Заказ, стоимость которого оценивается в 1 млн рублей, предназначался жителю подмосковного города Котельники, — говорится в сообщении.

При досмотре коробки таможенники обнaружили внутри высушенных гусениц, из которых проросли плодовые тела.

Отмечается, что отправитель оценил поcылку всего в 200 рупий (236 российских рублей по курсу на 7 сентября). Однакo Кордицепс китайский является самым дорогим грибом, применяемым в восточной медицине.

Ранее сотрудники таможенной службы задержали гражданина Нигерии в аэропорту Пулково по подозрению в контрабанде. По данным ведомства, мужчина попытался провезти в Россию бриллиантовое украшение в форме лица Иисуса Христа, а также кольца и ожерелья.

Все изъятые украшения были отправлены на экспертизу. По результатам проверки выяснилось, что они изготовлены из золота 585-й и 780-й проб. Стоимость украшений оценивается в 2,1 млн рублей. В случае если гражданина Нигерии признают виновным в контрабанде, ему грозит лишение свободы сроком от трех до семи лет.