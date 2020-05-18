Инцидент с выброшенной на свалку вакциной заинтересовал главу СКР

https://static.news.ru/photo/e8ced2f2-98f8-11ea-8203-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава СКР Александр Бастрыкин обратил внимание на инцидент в Нижегородской области с выброшенной на свалку вакциной от гриппа.

Региональное следуправление СКР проводит проверку по данному факту. Бастрыкин затребовал информацию о её ходе. Кроме того, он ожидает от следователей подробного доклада об обстоятельствах произошедшего, сообщается на сайте ведомства.

Как ранее писал NEWS.ru десятки коробок с вакциной были найдены местными жителями в лесу под Дзержинском. Сообщения об этом они распространили в соцсетях, отметив, что судя по сроку годности на упаковках, вакцина рассчитана на период 2019–2020 годов.