Хуснуллин сообщил о ликвидации острого дефицита воды в Крыму

https://static.news.ru/photo/2854b70c-87ff-11eb-ae66-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

На Крымском полуострове удалось устранить острую проблему нехватки воды. Об этом доложил президенту РФ Владимиру Путину вице-премьер Марат Хуснуллин.

На территории Севастополя пробурим ещё 17 артезианских скважин, что, безусловно, даст определённый объём воды и позволяет нам надеяться, что мы пройдём курортный сезон без ограничений, — приводит его слова РИА Новости.

Чиновник также уточнил, что власти собираются до 2024 года увеличить объём подачи воды в Крым и Севастополь почти в два раза — до 300 тысяч кубометров в сутки.

15 марта глава Крыма Сергей Аксёнов открыл две скважины нового Бештерек-Зуйского водозабора. Его построили для снабжения Симферополя. Стоимость объекта составила 1,7 миллиарда рублей. Скважины будут давать городу от четырех до пяти тысяч кубометров чистой воды в день. Благодаря этому потребности не менее 25 тысяч жителей в воде будут решены.

Всего в Бештерек-Зуйском водозаборе 11 скважин глубиной до 500 метров. Оставшиеся девять введут в эксплуатацию в течение двух месяцев. Севастополь после этого будет получать до 22 тысяч кубометров воды ежесуточно, что обеспечит водоснабжение до 100 тысяч человек.

До воссоединения Крыма с РФ 85% потребностей полуострова в воде обеспечивала Украина. Подача шла через Северо-Крымский канал из Днепра. После референдума Киев полностью перекрыл подачу пресной воды. Получали столь необходимый ресурс жители региона из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения. Однако за последний год обмелели из-за скудных осадков. В некоторых районах ввели режимную подачу воды в дома, водоснабжение Симферополя переориентировали на артезианские источники. На решение вопроса с водой Москва направила около 50 миллиардов рублей.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что на территории Крыма будет восстановлено водоснабжение, несмотря на козни со стороны Украины. Крым при этом подготовит официальное обращение в ООН из-за водной блокады, устроенной Украиной. Об этом сообщил постпред республики при президенте РФ, вице-премьер регионального правительства Георгий Мурадов.