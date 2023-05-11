«Хотел проучить»: знакомая рассказала об убийстве девушки в Новосибирске Знакомая семьи из Новосибирска: приемный сын убил сестру из-за ссоры с отцом

Причиной убийства девушки в Искитиме Новосибирской области могла стать ссора приемного сына с отцом, заявила знакомая многодетной семьи. В разговоре с «КП — Новосибирск» она отметила, что подозреваемый таким образом решил проучить родителей и сделать больно отцу, так как убитая являлась его родной дочерью. Знакомая рассказала, что подросток был недоволен тем, как приемные родители распоряжаются пособиями и выплатами за опеку.

Парню 17 лет, он с диагнозами. За день до убийства он поругался с отцом. «Ты за мой счет живешь»: что-то такое папе высказывал. В итоге отец у него забрал 100 рублей. <...> Он сказал, что хотел проучить, сделать больно отцу, поэтому решился на такой шаг, — поделилась знакомая семьи.

Собеседница издания уточняет, что парень стал членом семьи не так давно. По ее словам, в доме всегда было больше 10 детей, большая часть из которых приемные. Родители брали на воспитание ребят из детского дома после того, как предыдущие взрослели.

По ее словам, убийство произошло в день, когда девушка приехала домой из Новосибирска, где она училась. Подозреваемый взял топор-колун и пришел в баню, где спала сводная сестра. После убийства подросток утверждал, что якобы испугался того, что совершил, и пытался привести девушку в чувство, но было уже поздно. По предварительным данным, после убийства подозреваемый поставил топор в углу, сменил одежду и вышел из дома. Он вернулся, когда приехала полиция.

Ранее стало известно, что, согласно материалам дела, подозреваемый нанес множественные удары колуном девушке по голове. От полученных травм она скончалась на месте. Подростку предъявлено обвинение в убийстве, решается вопрос о его аресте.