Подросток зарубил сводную сестру колуном В Новосибирской области подросток зарубил сводную сестру колуном

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новосибирской области 17-летний подросток зарубил колуном сводную сестру-ровесницу, сообщает «Сиб.фм». Подросток задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Убийство произошло 9 мая в Искитиме. Погибшая приходилась родной дочерью приемным родителям подростка. Знакомая девушки высказала предположение в соцсетях, что молодой человек мог приревновать сводную сестру к отцу. Она также усомнилась в том, что подростка привлекут к ответственности, поскольку он страдает ДЦП.

Согласно материалам следствия, юноша нанес множественные удары колуном девушке по голове. От полученных травм она скончалась на месте. Подростку предъявлено обвинение в убийстве, решается вопрос о его аресте.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 16-летний блогер и его 15-летня подруга пригласили в лес 13-летнюю девочку и убили там молотком во время интернет-эфира. По словам подростка, он нанес жертве не менее 10 ударов, пока его подруга снимала происходящее на камеру. Тело девочки и орудие убийства они закопали в заранее заготовленной яме. Подростков задержали, они находятся под арестом.