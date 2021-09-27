Хабаровскому депутату сделали трепанацию черепа после драки с коллегой

В Хабаровске произошла драка между депутатами городской думы. В результате один из них попал в больницу, где ему была проведена трепанация черепа, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в гордуме.

Конфликт между депутатами произошёл в ночь с 19 на 20 сентября. Завязалась драка, один парламентарий хотел ударить другого, но тот увернулся, и удар получил третий. Он упал, ударился о бордюр и получил черепно-мозговую травму.

Парламентария в бессознательном состоянии доставили в больницу. Там ему сделали трепанацию черепа. 27 сентября он пришёл в сознание, но жалуется на сильные головные боли.

Спикер хабаровской гордумы Владимир Матвеев заявил агентству, что подробностей инцидента не знает. Он добавил, что в произошедшем разберутся правоохранительные органы.

По данным DVHAB.ru, участниками драки были депутат ЛДПР Евгений Плетнёв и Павел Шестопалов. В гордуме журналистам рассказали , что оба находятся в больнице. У Плетнёва выявлен коронавирус, а Шестопалова госпитализировали неделю назад прямо перед заседанием парламента.

Побеседовать с депутатами редакции не удалось. Один из них не отвечал на звонки, а второй бросил трубку после того, как узнал тему разговора.

Ранее сообщалось, что в Национальном собрании Армении произошла драка после того, как депутат от фракции «Гражданский договор» Айк Саркисян назвал всех бывших министров обороны предателями страны. В результате получил травмы депутат от блока «Айастан» Гегам Назарян.