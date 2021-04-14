Губернатор Усс опроверг слухи о назначении полпредом в Сибири

https://static.news.ru/photo/86c3f24e-9d30-11eb-9b8e-96000091f725_660.jpg Александр Усс Фото: krskstate.ru

Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что не знает, кто придумывает слухи о его отставке. Ранее в нескольких Telegram-каналах появились сообщения об отставке Усса и о его возможной встрече с президентом Владимиром Путиным.

Что касается моего перемещения, затрудняюсь сказать, кто это придумал и зачем. Я родился в Красноярском крае, вся моя жизнь связана с краем. И я намерен служить Красноярскому краю. Когда я работал председателем Законодательного собрания края, меня практически ежегодно куда-то отправляли, — цитирует РИА Новости Усса.

На пресс-конференции, проходившей в рамках Красноярского экономического форума, он также подчеркнул, что все встречи президента с губернаторами и другими должностными лицами «освещаются на его официальном портале и по телевидению».

Как писал NEWS.ru, губернатор Александр Усс был рекомендован Кремлём, что называется, на безрыбье. Вот только с самого начала дела у него пошли не блестяще. Правда, и природа с её катаклизмами — то пожарами, то наводнениями — оказалась против губернатора. Потом возникли вопросы по поводу бизнеса Усса-младшего и его выгодных связей с местными властями. А уж вишенкой на торте стала показная пассивность губернатора перед лицом нефтяного разлива, случившегося в Норильске. Да, ни для кого не секрет, что Норильск — вотчина олигархов, а потому власть красноярского губернатора там, скорее, номинальная. Губернатор проявил ненужную выдержку и скромность и центру о катастрофе спешно не сигнализировал. За что получил оправданную выволочку от президента. После этого эпизода разговоры о том, что в Москве присматривают преемника немолодому уже губернатору, только усилились.