Красноярскому краю нашли запасного губернатора

Единороссы выбрали своих кураторов выборов в целых мегарегионах, которые возьмут под свой контроль и праймериз, и саму предвыборную кампанию. И, естественно, будут отвечать за конечный результат. Тот самый случай, когда или голова в кустах, или грудь в крестах. Потому-то особое внимание аналитиков привлёк Сергей Сокол, который станет супервайзером кампании в Красноярском крае, Иркутской области, Туве.

А внимание он привлёк по той причине, что в этой части страны он отнюдь не варяг, а личность более чем известная. Начав по классической схеме свою карьеру в Норильске, Сергей Михайлович успел побывать и во главе Законодательного собрания Иркутской области, и поработать вице-губернатором Красноярского края. Иными словами, вполне подходит под определение кадрового резервиста при поддержке партии власти.

И в этой связи заговорили о возможности в самом недалёком будущем возвращения Сокола в Красноярский край, но уже в качестве первого лица. Нет, выборы в богатейшем крае пока по графику не планируются. Но все же помнят, что нынешний губернатор Александр Усс, плоть от плоти местного политического истеблишмента, был рекомендован Кремлём, что называется, на безрыбье. На важнейший край планировался столь характерный для нынешних политических нравов молодой технократ, но ему в последний момент нашли применение в столице. И тогда вспомнили об Уссе, давнем оппоненте ещё генерала Лебедя, многолетнем главе местного закса.

Александр Усс kremlin.ru

Вот только с самого начала дела у него пошли не блестяще. Правда, и природа с её катаклизмами — то пожарами, то наводнениями — оказалась против губернатора. А сам Усс, видимо, растерявшись, повёл себя не слишком корректно во время контактов с погорельцами, и его неловкая фраза «о качающих правах» была широко растиражирована. Потом возникли вопросы по поводу бизнеса Усса-младшего и его выгодных связей с местными властями.

А уж вишенкой на торте стала показная пассивность губернатора перед лицом нефтяного разлива, случившегося в Норильске. Да, ни для кого не секрет, что Норильск — вотчина олигархов, а потому власть красноярского губернатора там, скорее, номинальная. Но никто не мешал Уссу быстро набрать очки, ударив вовремя в набат. Но губернатор проявил ненужную выдержку и скромность и центру о катастрофе спешно не сигнализировал. За что получил оправданную выволочку от президента.

После этого эпизода разговоры о том, что в Москве присматривают преемника немолодому уже губернатору, только усилились. Были даже утечки, что на богатейший регион, где сходятся интересы многих влиятельных финансовых групп, могут рекомендовать сына секретаря Совбеза Николая Патрушева Дмитрия, являющегося ныне министром сельского хозяйства. Мол, за губернатором региона должна стоять реальная сила и столичная поддержка.

Так или иначе, но выдвижение Сокола в качестве куратора важнейших по многим причинам выборов выглядит весьма симптоматично. Сначала он был выдвинут в Госдуму, где уже по ходу её работы заменил Ольгу Баталину, получившую министерское назначение. И после столичной обкатки теперь новая миссия, от выполнения которой, как представляется, зависят важные расклады в Сибири. Будем наблюдать.