Губернатор Севастополя сообщил о возгорании самолета на аэродроме Бельбек

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Истребитель Су-30М2 на аэродроме Бельбек под Севастополем

На территории севастопольского аэродрома Бельбек произошла внештатная ситуация, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. По его словам, при посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся.

Сейчас на месте работают пожарные расчёты. Прошу сохранять спокойствие, — написал Развожаев.

Очевидцы сообщают, что в стороне аэропорта подимается широкий черный столб дыма. Незадолго до этого местные жители слышали взрывы.

Позднее Развожаев сообщил, что самолет при посадке вышел за пределы взлетно—посадочной полосы, произошел частичный подрыв боекомплекта. Губернатор отметил, что пилот успел эвакуироваться. В результате пожара аэродром не пострадал.

Недавно в Сети опубликовали видео падения, предположительно, военного самолета в Крыму. По словам очевидцев, перед падением воздушного судна прозвучал громкий взрыв. В Минобороны не подтверждали информацию о крушении истребителя.