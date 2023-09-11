Губернатор Сахалина осудил Японию за решение по «Фукусиме» Лимаренко: сброс Японией воды с «Фукусимы» — это признак слабости

Фото: Frank Rumpenhorst/dpa/Global Look Press

Японским властям не следовало принимать решение о сбросе воды с АЭС «Фукусима-1», заявил РИА Новости губернатор Сахалина Валерий Лимаренко. По его мнению, оно является проявлением слабости Токио.

Очень горько, что наши соседи — такая культурная высокотехнологичная нация — сбрасывают отходы в океан. Это просто позорище. Конечно, такого допускать нельзя было. <...> В краткосрочной перспективе как будто не замечена радиация в рыбе. Но жить придется долго. И понятно, что где-то это появится. <...> Они понимают, что делают, люди очень грамотные. Это признак слабости, — сказал глава региона.

Он добавил, что решение японской стороны о сбросе воды с АЭС дает России преимущество в сфере экспорта тихоокеанской рыбы. В то же время губернатор подчеркнул, что «третья экономика мира может позволить себе работать с этим по-другому».

Ранее жители префектур Фукусима и Мияги направили в суд иск с требованием остановить сброс воды с АЭС «Фукусима». Они заявили, что что сброс воды нарушает права граждан на мирное проживание и осложняет процесс восстановления бизнеса для занятых в рыболовстве.

В начале сентября оператор АЭС «Фукусима-1» впервые с начала сброса воды зафиксировал тритий в морской воде. Концентрация составила 10 беккерелей на литр — это нижняя граница уровня выявления. Допустимая норма составляет 10 тысяч беккерелей на литр.

Старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Мухаметов отметил, что даже низкая концентрация этого вещества в воде может повысить риск заболевания раком более чем в пять раз.