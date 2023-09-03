Эксперт объяснил, почему тритий с «Фукусимы» опасен даже в малых дозах Эксперт: тритий с «Фукусимы» даже в малых дозах способен вызвать рак

Фото: Lars Nicolaysen/dpa/Global Look Press

Ученые пока не могут предоставить определенные выводы о том, какие последствия может иметь употребление малых доз трития в течение многих лет, заявил старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Мухаметов в интервью РИА Новости. В то же время известно, что даже низкая концентрация этого вещества в воде может повысить риск заболевания раком более чем в пять раз.

Риск заболевания раком при употреблении воды даже с низкой концентрацией трития возрастает, — заявил Мухаметов.

Мухаметов отметил, что концентрации трития в питьевой воде имеют разные предельно допустимые значения в разных странах. Это обусловлено тем, что ученые пока не имеют точных данных о том, насколько это вещество может быть опасным для человека при длительном воздействии в малых дозах.

Понятно, что если ввести дозу, которая в тысячу раз больше, порядка 40 миллионов беккерелей на литр, то человек умрет в течение примерно пяти дней. Но никто не наблюдал влияние трития на человека в течение его жизни, если он будет получать малые дозы в организм, — отметил эксперт.

Ранее специалисты Россельхознадзора в Приморье провели исследования около 450 проб различной рыбной продукции, добытой в промысловых подзонах нескольких регионов РФ после сброса воды с «Фукусимы-1». Все они оказались нерадиоактивны.