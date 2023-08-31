Взятые в России 443 пробы рыбы, добытой после начала сброса воды с японской АЭС «Фукусима», не радиоактивны, сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора Приморского края. Для анализа использовались выловленные в водоемах треска, камбала, минтай, палтус, а также лососевые породы рыб, фарш, консервы, краб, моллюски и другие виды рыбной продукции.