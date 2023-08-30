Премьер-министр Японии съел рыбу из Фукусимы после сброса воды с АЭС

Фото: Nathan Howard - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Фумио Кисида

Премьер-министр Японии Фумио Кисида и члены правительства страны съели рыбу и морепродукты из префектуры Фукусима в присутствии журналистов, сообщает РИА Новости. Ранее в этом регионе начался сброс воды с радиоактивным тритием с местной атомной электростанции «Фукусима-1» в Тихий океан. Это решение вызвало недовольство у экозащитников и властей соседних государств, таких как Китай и Россия.

Помимо Кисиды, на обеде также присутствовал министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура. Они попробовали сасими из камбалы, морского окуня и осьминога, выловленных у берегов префектуры Фукусима. По словам премьер-министра, поданные блюда были очень мягкими и вкусными. Предполагается, что такой акцией правительство Японии пытается доказать безопасность сброса радиоактивной воды в океан.

Как сообщалось ранее, заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Чумаков призвал Японию проявить транспарентность в вопросе сброса воды с АЭС в Тихий океан. Он выразил надежду на то, что Токио разрешит российским специалистам взять пробы воды в этом районе для дальнейшего анализа. Также он надеется на предоставление всей необходимой информации о сбросе воды с тритием другим заинтересованным странам.