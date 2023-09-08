Японцы потребовали остановить сброс воды с АЭС «Фукусима» через суд Японцы подали групповой иск из-за сброса воды в море с АЭС «Фукусима»

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Первый иск от имени около 150 человек подан в японский суд с требованием остановить сброс воды с АЭС «Фукусима», передает агентство Kyodo. В исковом требовании говорится, что сброс воды нарушает права граждан на мирное проживание и осложняет процесс восстановления бизнеса для занятых в рыболовстве.

Жители префектур Фукусима и Мияги добиваются аннулирования одобрения ядерных регулирующих органов на сооружения, установленные для сброса воды, и введения запрета на сброс.

В начале сентября оператор АЭС «Фукусима-1» впервые с начала сброса воды зафиксировал тритий в морской воде. Концентрация составила 10 беккерелей на литр — это нижняя граница уровня выявления. Допустимая норма в тысячу раз больше и составляет 10 тысяч беккерелей на литр. Оператор обещал, что при концентрации в 700 беккерелей сброс воды остановят.

Сброшенная с АЭС вода использовалась для охлаждения реакторов. Ее общий объем составляет 31,2 тысячи тонн.

Министру сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства Японии Тэцуо Номуре ранее пришлось принести публичные извинения за то, что он назвал «зараженной» воду, сбрасываемую в океан с АЭС «Фукусима-1». Такого шага от него потребовал глава правительства страны Фумио Кисида.

Старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Мухаметов заявил, что ученые пока не могут предоставить определенные выводы о том, какие последствия может иметь употребление малых доз трития в течение многих лет. При этом он отметил, что даже низкая концентрация этого вещества в воде может повысить риск заболевания раком более чем в пять раз.