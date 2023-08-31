Японского министра заставили извиниться за слова о воде с «Фукусимы» Премьер Японии Кисида заставил министра извиниться за слова о «зараженной» воде

Министру сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства Японии Тэцуо Номуре пришлось принести публичные извинения за то, что он назвал «зараженной» воду, сбрасываемую в океан с АЭС «Фукусима-1», передает ТАСС. Извинений от него потребовал глава правительства страны Фумио Кисида.

Это заслуживает сожаления. Я распорядился, чтобы министр всесторонне извинился и забрал назад свои слова, — цитирует агентство японского премьера.

Номура, в свою очередь, заявил, что приносит извинения за слова, которыми вызвал у людей неприятные чувства.

Накануне Кисида и министр экономики Японии Ясутоси Нисимура съели блюда из морских обитателей, выловленных у берегов префектуры Фукусима. Так они отреагировали на недовольство экозащитников и властей соседних государств, таких как Китай и Россия, в связи со сбросом воды с АЭС.

Специалисты Россельхознадзора в Приморье провели исследования около 450 проб различной рыбной продукции, добытой в промысловых подзонах нескольких регионов РФ после сброса воды с «Фукусимы-1». Все они оказались нерадиоактивны.