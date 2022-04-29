Губернатор Новосибирской области посетил марафон «Za мир без нацизма»

Фото Dmitry Chasovitin/Global Look Press

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, а также мэр Новосибирска Анатолий Локоть посетили марафон «Za мир без нацизма». Они пришли на мероприятие с приколотыми на груди георгиевскими ленточкам в форме буквы Z, пишет «Сиб.фм».

В Новосибирске начался всероссийский марафон «Za мир без нацизма». На мероприятие с приколотыми к груди георгиевскими лентами в виде буквы Z пришли губернатор Андрей Травников и мэр Анатолий Локоть, — сообщает издание.

Мероприятие началось 29 апреля в Центральном парке Новосибирска в 12:00 по местному времени. Организаторы ранее сообщали, что в марафоне примут участие первые лица региона, а также военные Центрального округа, общественники, деятели культуры и искусства. Зрители смогут увидеть выступления курсантов Новосибирского высшего военно-командного училища и музыкальные номера местных исполнителей.

Ранее обозреватель ВГТРК Андрей Медведев заявил, что приглашение певца Сергея Лазарева выступать на патриотическом концерте «Zа Россию» в Липецке — это плевок в лицо русскому солдату. Он напомнил, что до этого певец осудил военную операцию на Украине.