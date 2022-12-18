Губернатор Коми отказался извиняться за оскорбление жителей

Фото: Павел Львов/РИА Новости

Глава Республики Коми Владимир Уйба

Губернатор Коми Владимир Уйба не стал извиняться перед жителями за оскорбление. У него была такая возможность на встрече с эжвинцами, которая состоялась в воскресенье, 18 декабря. Чиновник покинул зал, предварительно сославшись на то, что в 18:00 начинается финальный матч Чемпионата мира по футболу. Видеозапись опубликовал Telegram-канал «Новая республика». На записи слышно, как люди в зале требуют от Уйбы извинений. Он же призывает всех тихо разойтись.

В 18 часов у нас футбол, надо будет болеть за чемпионат мира. До свидания, — сказал губернатор, после чего пришедшие на встречу граждане продолжили негодовать и кричать ему «Извинись!». Также в зале раздавались крики «Позор!».

До этого жители Коми собирали подписи против стройки завода по сортировке мусора, в который хотят свозить отходы из семи районов. Губернатор же назвал борцов за природу «экологическим мусором». Он отметил, что строительство начнется в любом случае.

После этого глава фракции КПРФ в Госсовете Коми Виктор Воробьев потребовал от прокурора республики Николая Егорова возбудить дело об оскорблении из-за слов губернатора.

Ранее стало известно, что сын главы Росреестра Чувашии Георгий Татур, устроивший слежку за учительницей, записал новый ролик. Подросток принес извинения педагогу и сказал, что скандальное видео с преследованием было снято еще полгода назад. Парень назвал свое поведение в тот момент «подлым и низким» и раскаялся. Сын чиновника признался, что вел себя так из-за плохих оценок.