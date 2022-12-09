Назвавший учительницу шлюхой сын чиновника записал новое видео Сын главы Росреестра Чувашии извинился перед учительницей за слежку и оскорбления

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сын главы Росреестра Чувашии Георгий Татур, устроивший слежку за учительницей, записал новый ролик. Подросток принес извинения педагогу и сказал, что скандальное видео с преследованием было снято еще полгода назад. Парень назвал свое поведение в тот момент «подлым и низким» и раскаялся. Сын чиновника признался, что вел себя так из-за плохих оценок.

Сегодня в Telegram-каналах появилось видео, которое я по глупости записал больше полугода назад. Уважаемая Ольга Николаевна, это было низко и подло с моей стороны. Сказанное, конечно, не имеет ничего общего с действительностью, наговорил чушь из-за мелкой школьной обиды на оценки и очень сильно вас подвел. Вы замечательный педагог и человек, если сможете, то простите меня, пожалуйста, — сказал сын чиновника на видео.

Сам чиновник в беседе с изданием «Подъем» назвал поведение своего сына «мальчишеским ребячеством». Глава Росреестра Чувашии Игорь Татур собщил, что поговорил с сыном и принес извинения учительнице. Чиновник также прокомментировал оскорбления школьника в адрес педагога, которую тот называл шлюхой.

Ни в коей мере он не имел права обзывать ее и так далее. Я искренне принес извинения. И что дальше, пока не представляю. Она пока мне не ответила. Тем не менее урок ему на всю жизнь. Надо всегда себя вести уважительно по отношению к людям. Будет уважение к людям — будет уважение к тебе, — заявил отец мальчика.

Ранее в Сети появилось видео, на котором сын чиновника за рулем автомобиля преследовал учительницу, ехавшую в такси. Подросток оскорблял педагога и называл ее «шлюхой».