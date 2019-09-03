https://static.news.ru/photo/5520fde6-ce3c-11e9-b03b-fa163e074e61_660.jpg Антон Алиханов Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Глава Калининградской области Антон Алиханов сообщил в местное управление ФСБ о попытке подкупа взяткой в размере €2 млн.

Об этом глава пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков рассказал калининградскому новостному порталу Klops.ru . Он отметил, что случай со взяткой произошёл около года назад. По словам главы пресс-службы, каждый калининградский чиновник имеет чёткую инструкцию по действиям в таких ситуациях.

Всякий раз, когда в правительстве Калининградской области у любого чиновника, принимающего те или иные решения, возникает подобного рода ситуация, когда кто-то его пытается заинтересовать чем-то материальным, всегда уведомляются следственные органы УФСБ в оперативном порядке, — подчеркнул Лысков.

Глава пресс-службы не стал уточнять, кто и с какой целью предлагал взятку губернатору Алиханову. Правоохранительные органы уже работают по факту обращения.

В марте 2019 года, как передавал News.ru, губернатор Калининградской области Антон Алиханов вошёл в мировой рейтинг лидеров, которым ещё не исполнилось 40 лет.