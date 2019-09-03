Глава Калининградской области Антон Алиханов сообщил в местное управление ФСБ о попытке подкупа взяткой в размере €2 млн.
Об этом глава пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков рассказал калининградскому новостному порталу
Всякий раз, когда в правительстве Калининградской области у любого чиновника, принимающего те или иные решения, возникает подобного рода ситуация, когда кто-то его пытается заинтересовать чем-то материальным, всегда уведомляются следственные органы УФСБ в оперативном порядке, — подчеркнул Лысков.
Глава пресс-службы не стал уточнять, кто и с какой целью предлагал взятку губернатору Алиханову. Правоохранительные органы уже работают по факту обращения.
В марте 2019 года, как передавал News.ru, губернатор Калининградской области Антон Алиханов вошёл в мировой рейтинг лидеров, которым ещё не исполнилось 40 лет.