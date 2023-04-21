Губернатор Гладков сообщил о пострадавших при взрыве в Белгороде Губернатор Белгородской области: в результате взрыва пострадали два человека

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По меньшей мере два человека пострадали в результате взрыва, который произошел вечером 20 апреля в Белгороде. Одному из них потребовалась госпитализация. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По предварительным данным, есть двое пострадавших: женщина с черепно-мозговой травмой в состоянии средней степени тяжести доставлена в городскую больницу № 2. Вторая женщина с ссадинами — от госпитализации отказалась, вся необходимая медицинская помощь оказана на месте, — сообщил Гладков.

Он также отметил, что в результате обследования территории разрушения были выявлены в четырех квартирах жилого дома по улице Шаландина. По словам губернатора, всем жильцам поврежденных квартир будет предложено временное размещение в гостинице. В дальнейшем в доме проведут экспертизу и если выяснится, что повреждена несущая стена, подъезд будут отселять.

Кроме того, повреждены четыре автомобиля.

Ранее Гладков сообщил, что в результате происшествия на одной из центральных улиц города образовалась воронка радиусом 20 метров. Также были повреждены несколько автомобилей, в расположенном рядом с местом взрыва доме были выбиты стекла в ряде квартир, взрывная волна повалила линии электропередач.