https://static.news.ru/photo/1e5b6e42-4388-11ea-a4ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума скоро приступит к обсуждению законопроекта о всероссийской реновации жилья, заявила 30 января председатель комитета Госдумы по жилищной политике Галина Хованская.

Пройдёт совместное заседание комитета по жилищной политике, комитета по транспорту и строительству. По итогам мы обратимся в правительство, чтобы они посмотрели этот вариант и не закрывали дорогу тем субъектам, которые стоят на низком старте и ждут закона, — отметила Хованская в комментарии «Интерфаксу».

По информации издания, в Госдуме зависли два законопроекта о всероссийской реновации. Первый в сентябре 2018-го внесли Хованская и лидер справедливороссов Сергей Миронов, второй поступил в октябре 2019 года из заксобрания Санкт-Петербурга.

Хованская ещё в 2018 году заявила, что 30 регионов России готовы приступить к реновации жилфонда. Остальные территории могли бы включиться в программу после завершения программы расселения аварийного жилья.

Как писал NEWS.ru, назначенный вице-премьером Марат Хуснулин предложил распространить опыт московской реновации на всю России. Чиновник курировал строительство в столичной мэрии.