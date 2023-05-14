Годовалый младенец напился средства для мытья ванн РЕН ТВ: в Петербурге годовалый ребенок выпил средство для мытья ванн и получил ожоги

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге годовалый младенец выпил средство для мытья ванн, пока его мама отвлеклась, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Ребенка госпитализировали с химическими ожогами рта и глотки. По факту произошедшего проводится проверка.

Мальчик играл со средством для ванн и выпил его, когда мама отвлеклась, — сказал собеседник телеканала.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге в психоневрологическом детском доме трехлетняя девочка обожглась кипятком. В правоохранительных органах рассказали, что пострадавшая была доставлена в больницу только спустя десять дней. Все это время воспитанницу якобы пытались лечить самостоятельно.

До этого в Санкт-Петербурге трехлетний мальчик выпил жидкость для розжига и отравился. Ребенка госпитализировали с химическим ожогом внутренних органов в состоянии средней тяжести. По факту произошедшего проводится проверка.

Также сообщалось, что двухлетний ребенок в Москве отравился, выпив жидкость для чистки унитазов. Малыша госпитализировали и диагностировали химический ожог верхних отделов пищеварительного тракта. С семьей ребенка работают полицейские.