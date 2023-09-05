Глушилки ВСУ не спасли немецкую самоходку PzH 2000 от российского «Ланцета» RT: ВС РФ поразили немецкую самоходку PzH 2000 в зоне проведения спецоперации

Фото: IMAGO/Sven Eckelkamp/Global Look Press

Panzerhaubitze 2000

Российские военные нанесли удар по расположениям ВСУ, уничтожив немецкую самоходку Panzerhaubitze 2000, сообщает RT. Как утверждается, охота на артиллерийскую установку шла несколько недель. Противник пытался спасти орудие средствами радиоэлектронной борьбы, но дрон-камикадзе «Ланцет» прорвался к цели, уничтожив гаубицу.

Оператор перевел «Ланцет» в пикирование за секунды до того, как барражирующий боеприпас вошел в зону действия вражеских систем радиоэлектронной борьбы. Глушилки РЭБ противника пытались отключать над обнаруженной САУ канал связи, стремясь отвести дрон-камикадзе куда-то в поле, подальше от ценной техники. Но стремительно падающий с неба на скорости порядка 300 км/ч боеприпас это уже не могло остановить, — сказано в публикации.

Ранее также стало известно, что в зоне проведения спецоперации ВС РФ был впервые уничтожен танк британского производства Challenger 2. Машина состояла на вооружении 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. По имеющимся данным, танк поразили из артиллерии в боестолкновениях у Работино на Запорожском направлении. На видео из зоны боевых действий видно сгоревшую бронемашину. Минобороны России эту информацию не комментировало.