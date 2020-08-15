Глава ЯНАО Артюхов вылечился от COVID-19

https://static.news.ru/photo/dc8b1ac0-def1-11ea-9bf7-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Артюхов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов выздоровел от коронавируса. Об этом он сообщил в Instagram.

Получил два отрицательных теста подряд, что даёт возможность вернуться к полноценной работе. В целом чувствую себя хорошо, — написал Артюхов.

Он добавил, что с 17 августа отправляется в поездку по региону для оценки хода строительных и ремонтных работ на трассах, темпов возведения жилья и социальных объектов, а также общения с жителями.

О том, что у него выявлен COVID-19, Артюхов сообщил в конце июля. По словам губернатора, он «на своём примере убедился, что коронавирус рядом». К работе глава региона пообещал вернуться сразу же после выздоровления.

ЯНАО находится на 12 месте в России по уровню заболеваемости COVID-19. За время пандемии здесь выявлено 12,4 тысячи случаев заражения. Жертвами инфекции стали 82 человека, выздоровели 11,5 тысячи.

В целом по России, согласно последним данным, зафиксировано 917,8 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели более 729,4 тысячи пациентов, умерли 15,6 тысячи.

Ранее NEWS.ru писал, что коронавирус выявлен у вице-премьера России Юрия Трутнева. В связи с положительным результатом первого теста в соответствии с требованиями Роспотребнадзора он должен соблюдать режим самоизоляции. Если диагноз подтвердится, то чиновник продолжит работу в дистанционном режиме.