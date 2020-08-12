У вице-премьера РФ Юрия Трутнева диагностировали коронавирус

https://static.news.ru/photo/acb2cd1c-dccf-11ea-b0e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анализы на наличие коронавирусной инфекции, сданные заместителем председателя правительства России Юрием Трутневым накануне рабочей поездки на Дальний Восток, дали положительный результат.

В связи с положительным результатом первого теста в соответствии с требованиями Роспотребнадзора Трутнев должен соблюдать режим самоизоляции, сообщила изданию «Коммерсант» пресс-секретарь вице-премьера.

Если диагноз будет подтверждён, то чиновник продолжит работу в дистанционном режиме. Решение о формате участия Юрия Трутнева в мероприятиях на Дальнем Востоке будет принято по итогам повторных анализов.

Как писал NEWS.ru, 30 апреля стало известно о заражении коронавирусом премьера Михаила Мишустина. У него поднялась высокая температура. Премьер находится в одной из столичных больниц. По словам пресс-секретаря главы правительства Бориса Белякова, премьер активно консультирует коллег по рабочим вопросам посредством телефона.

Также коронавирусом переболели несколько членов российского правительства, среди которых глава Минобрнауки Валерий Фальков, министр культуры Ольга Любимова и глава Минстроя Владимир Якушев.