Глава Ульяновской области заразился коронавирусом

https://static.news.ru/photo/dd580626-4692-11eb-9666-fa163e074e61_660.jpg Сергей Морозов Фото: Правительство Ульяновской области

У главы Ульяновской области Сергея Морозова выявили коронавирусную инфекцию. Диагноз COVID-19 также подтвердился и у его жены.

Коронавирус подтвердился у Сергея Ивановича и его жены, — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе администрации региона.

Накануне Морозов сообщил подписчикам в Insagram, что перешёл на удалённый формат работы в связи с повышенной температурой и кашлем.

На следующий день он поблагодарил жителей региона за многочисленные слова поддержки и сообщил, что у него диагностировали коронавирус и пневмонию. 61-летний Морозов будет лечиться дома, он пообещал соблюдать все рекомендации врачей.

Как писал NEWS.ru, за последние сутки в 85 регионах России выявлено 29 018 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что на 917 случаев меньше, чем днём ранее. Регионами с наименьшим приростом новых случаев заболевания стали Тува (0,5%), Ямало-Ненецкий АО, Ханты-Мансийский АО, Марий Эл, Карачаево-Черкесия, Кемеровская, Новосибирская и Магаданская области (0,6%). В общей сложности с начала пандемии COVID-19 заразились 2 992 706 россиян. За последние 24 часа от коронавируса вылечились 27 397 жителей России, общее число переболевших инфекцией пациентов в стране выросло до 2 398 254 человек.

За сутки зарегистрировано 563 летальных исхода среди пациентов, которым ранее диагностировали COVID-19. С начала года жертвами пандемии коронавируса стали 53 659 россиян.