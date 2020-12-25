В России зарегистрировали 29 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/eccb08c2-468a-11eb-82e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Zemlianichenko Jr/Global Look Press

За последние сутки в 85 регионах России выявлено 29 018 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что на 917 случаев меньше, чем днём ранее, свидетельствуют данные оперативного штаба РФ.

Среди новых пациентов, которым диагностировали коронавирус, у 15,7% — в 4543 случаях — нет явных симптомов заболевания.

В штабе отметили, что регионами с наименьшим приростом новых случаев заболевания стали Тува (0,5%), Ямало-Ненецкий АО, Ханты-Мансийский АО, Марий Эл, Карачаево-Черкесия, Кемеровская, Новосибирская и Магаданская области (0,6%).

В общей сложности с начала пандемии COVID-19 заразились 2 992 706 россиян.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 27 397 жителей России, общее число переболевших инфекцией пациентов в стране выросло до 2 398 254 человек.

За сутки зарегистрировано 563 летальных исхода среди пациентов, которым ранее диагностировали COVID-19. С начала года жертвами пандемии коронавируса стали 53 659 россиян.

В Москве за сутки COVID-19 заразились 7315 человек, выздоровели 5659 пациентов, зарегистрировано 74 летальных случая. В Санкт-Петербурге заболел 3751 житель, выписали 3034 человека, врачам не удалось спасти жизни 76 пациентов с COVID-19.

Ранее NEWS.ru писал, что, по словам директора НИЦ им. Гамалеи Александра Гинцбурга, безопасность так называемой лайт-вакцины от коронавируса на базе «Спутника V» уже доказана, однако необходимо детально изучить её эффективность на разных группах населения.

Лайт-вакцина от центра им. Гамалеи — это версия прививки «Спутник V», при которой вместо двух прививок с перерывом в несколько недель делается только один укол, содержащий совмещённую сыворотку. Такая прививка будет иметь меньшую эффективность, чем двухфазная вакцинация, однако она в любом случае провоцирует иммунный ответ организма, способный защитить от COVID-19.