Гинцбург заявил о необходимости изучить эффективность лайт-вакцины от COVID

https://static.news.ru/photo/918e39d4-468a-11eb-b123-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kalizhan Ospanov/Global Look Press

Глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что безопасность так называемой лайт-вакцины от коронавируса на базе «Спутника V» уже доказана, однако необходимо детально изучить её эффективность на разных группах населения.

Лайт-вакцина от центра им. Гамалеи — это версия прививки «Спутник V», при которой вместо двух прививок с перерывом в несколько недель делается только один укол, содержащий совмещённую сыворотку. Такая прививка будет иметь меньшую эффективность, чем двухфазная вакцинация, однако она в любом случае провоцирует иммунный ответ организма, способный защитить от COVID-19.

Клинические исследования лайт-вакцины на определённых возрастных группах, естественно, потребуются, хотя безопасность её полностью доказана. А эффективность на различных возрастных группах, конечно, требует дополнительного изучения. В настоящее время имеются данные о её высокой эффективности на довольно-таки молодом возрастном контингенте, а как один компонент себя будет вести в плане протективности на старшем поколении, — это желательно посмотреть, — сообщил Гинцбург агентству «Интерфакс».

Руководитель НИЦ им. Гамалеи подчеркнул, что в любом случае людям старше 40–50 лет лучше делать двухфазную прививку, так как она даёт более продолжительную защиту от инфекции.

Он добавил, что лайт-версия вакцины будет ориентирована на поставки в другие страны, где главной её задачей будет подавить очаги заболевания и обеспечить быструю иммунизацию населения. Использование такой вакцины может стать временным решением, чтобы снизить уровень заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции, тем более что сделать полноценную прививку препаратом «Спутник V» можно будет через какое-то время после лайт-вакцины.

Ранее NEWS.ru писал, что, по словам Гинцбурга, лайт-вакцина от COVID-19 не столько защищает от заражения коронавирусом, сколько минимизирует риски тяжёлой формы заболевания.