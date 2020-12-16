Гинцбург: «лайт-вакцина» исключит тяжёлое течение COVID-19

https://static.news.ru/photo/c79415e2-410f-11eb-bdf1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Прививка «лайт-вакциной» позволит избежать тяжёлой формы коронавируса в случае заражения. Об этом заявил глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Если человек заболеет после «лайт-вакцины», тяжёлой формы заболевания у него не будет. Возбудитель вируса не опустится в лёгкие, все закончится на уровне ОРЗ, — цитирует его РИА Новости.

Гинцбург пояснил, что «лайт-вакцина» представляет собой первый компонент препарата «Спутник V», разработанного специалистами центра. Иммунитет после такой прививки будет сохраняться в течение трёх-четырёх месяцев.

Защиту можно будет продлить, поставив через три месяца второй компонент «Спутника V». По словам главы центра, это будет полноценная вакцинация.

О разработке «лайт-вакцины» заявил президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции. Предполагается, что её эффективность составит до 85%. Препарат позволит найти компромисс между сроком действия вещества и необходимостью быстро сбивать пик заболеваемости и смертности от недуга.

Как писал NEWS.ru, в РФПИ отметили, что облегчённая версия вакцины будет предназначена в основном для внешнего рынка. Она будет направляться в те страны, где зафиксированы сильные эпидемические очаги и высокая смертность от коронавируса.

В России зарегистрированы две вакцины от COVID-19 — «Спутник V» (разработана центром Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (разработана центром «Вектор»). Кроме того, ведётся разработка ещё одного препарата. В Минздраве не исключают возможности регистрации в России иностранных вакцин от коронавируса.