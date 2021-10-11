Глава Таганрога объявил об отставке

Глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий подал в отставку. Он покинет пост 12 октября по собственному желанию, передаёт ТАСС. Лисицкий руководил городом с 2016 года.

Да, с завтрашнего дня покидаю пост главы администрации Таганрога, — сказал чиновник.

Он не назвал причины такого решения, а также не сообщил о дальнейших планах.

Ранее стало известно, что мэр Судака Игорь Степиков собирается подать в отставку по собственному желанию. Он занимает пост с октября 2019 года. 7 октября об увольнении с поста градоначальника сообщил мэр Белгорода Юрий Галдун. По его словам, это связано с расследованием дела о пытках в колонии.