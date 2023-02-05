Глава Северной Осетии и журналисты попали под обстрел ВСУ

Фото: Министерства обороны Украины

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло вместе с редактором ТАСС по Северо-Кавказскому федокругу Низами Гаджибалаевым и съемочной группой Первого канала попали под обстрел ВСУ в Запорожской области, передает ТАСС. По данным агентства, пострадавших нет, в данный момент корреспонденты и Меняйло находятся в безопасности.

Инцидент произошел, когда глава субъекта РФ и журналисты посещали позиции осетинских добровольческих отрядов и мобилизованных. В ходе визита Меняйло должен был передать военным гуманитарную помощь. После первого взрыва Меняйло, корреспонденты и военнослужащие укрылись в блиндаже, который получил повреждения в результате атаки.

Telegram-канал Baza опубликовал видео с места инцидента. На кадрах видно, как улыбающийся глава региона сидит вместе с бойцами в укрытии. Сам Меняйло рассказал, что после окончания обстрела все продолжили выполнение обязанностей.

Были на передовой позиции у наших мобилизованных, которые выполняли задачу. Был обстрел, все ушли в укрытие. Никто не пострадал. Обстрел закончился, и все продолжили свою работу, — заявил Меняйло.

3 января в районе Краматорска под Донецком под обстрел попала съемочная группа французского телеканала TMC. Корреспондент Поль Гаснье готовился к съемкам репортажа, когда в непосредственной близости прогремел взрыв. Журналисты ранения не получили.

Ранее издание Readovka сообщило, что его корреспондент Анастасия Елсукова попала под обстрел при выполнении редакционного задания в Соледаре. По данным ее коллег, бойцы ЧВК «Вагнер» эвакуировали корреспондента с раздробленным коленом и ранением бедра в больницу в Первомайске, где ей и провели операцию. Девушка попала под обстрел вместе с журналистами «Звезды» и Первого канала.