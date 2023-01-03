В ДНР под обстрел попала съемочная группа французского телеканала TMC TMC: съемочная группа телеканала попала под обстрел в окрестностях Краматорска

Фото: Kaniuka Ruslan / Keystone Press Agency / Global Look Press

В районе Краматорска в Донецкой Народной Республике (ДНР) под обстрел попала съемочная группа французского телеканала TMC, пишут «Известия». Корреспондент Поль Гаснье готовился к съемкам репортажа, когда в непосредственной близости прогремел взрыв. Отмечается, что журналисты ранения не получили.

Корреспондент Поль Гаснье вместе с командой готовился снимать репортаж в районе Краматорска, когда в непосредственной близости прогремел взрыв, — сказано в публикации.

Издание выдвинуло версию о том, что целью удара мог стать пункт дислокации ВСУ.

Главный редактор немецкого издания Bild Йоханнес Бойе ранее сообщил, что корреспондент газеты Бьерн Штритцель, получил осколочное ранение в результате обстрела на Украине. Он добавил, что жизнь журналиста вне опасности, а травма не очень серьезная. По словам главного редактора, ранение корреспондента служит напоминанием о трудностях, через которые проходят репортеры на Украине. Отмечается, что инцидент произошел в момент, когда журналист обедал. Штритцель рассказал, что не видел обломков снаряда, а также не смог точно сказать, чем наносился удар.